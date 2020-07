Aide aux régions : près de 4M$ pour des projets au Centre-du-Québec

Centraide, l'UPA et l'Association régionale de développement économique du Centre-du-Québec (ARDECQ) obtiennent de l'aide de Québec.

Ils se partageront près de 4M$ du Fonds d'appui au rayonnement des régions afin de mettre en place un total de 5 projets au Centre-du-Québec.

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs " Nous félicitons tous les acteurs qui ont participé aux initiatives soutenues aujourd'hui, car les bénéfices de leur contribution se feront très certainement sentir dans la qualité de vie des collectivités. Merci de travailler pour que notre région progresse vers l'atteinte de ses objectifs! "

LES PROJETS AU CENTRE-DU-QUÉBEC

L'ARDECQ ajoutera 3 ressources à son équipe oeuvrant dans le domaine du recrutement international et offrira un service aux entreprises pour faciliter l'intégration des nouveaux employés (immigrants ou non) à l'extérieur du lieu de travail et pour améliorer leur rétention.

La Fédération de l'UPA du Centre-du-Québec mènera pour sa part un projet pilote d'agri-intégration pour facilité l'intégration des travailleurs et pour limiter le taux de roulement. Le projet sera mis en place dans 15 fermes du Centre-du-Québec et couvrira les principaux secteurs de production.

L'UPA pourra aussi faire l'embauche de 5 agents d'accompagnement pour développer une meilleure gestion des cours d'eau et des bandes riveraines en milieu agricole.

Finalement, Centraide des régions du centre-ouest du Québec mettra sur pied un projet pilote d'accompagnement des municipalités pour favoriser la participation citoyenne et la revitalisation des milieux.