Aide d'urgence aux PME : plus de 4,6M$ versés dans Drummond

La Société de développement économique de Drummondville dresse un bilan plus que positif de l'aide versée aux PME en ce temps de crise.

210 entreprises ont soumis un dossier via le Programme d'aide d'urgence aux PME et le volet Aide aux entreprises régionales en alerte maximale.

Ces fonds sont dédiés aux entreprises vivant des difficultés financières en raison de l'actuelle pandémie de la COVID-19.

Du lot, 147 entreprises de la MRC de Drummond ont reçu une aide financière totalisant plus de 4,6M$.

Martin Dupont est directeur général de la SDED.

Notons que 34 entreprises sur les 147 ont reçu l'aide du volet Aide aux entreprises régionales en alerte maximale pour un peu plus de 1M$. Sur les 210 dossiers soumis, 48 entreprises se sont désistées ou ont été redirigées vers d'autres fonds alors que 15 entreprises ont dû être refusées.

André Lamontagne, député de Johnson, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable du Centre-du-Québec

"Ce qui est présenté ce matin démontre que les entreprises de Drummondville sont bien accompagnées. Le Programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises a été créé afin de répondre aux besoins urgents des entreprises, et les chiffres confirment qu'il a clairement répondu à un besoin. Je salue le dynamisme de la SDED dans la gestion de ce programme. À plus d'une reprise, notre gouvernement a appuyé la SDED afin de s'assurer qu'aucune entreprise ne soit laissée pour compte."

Sébastien Schneeberger, député de Drummond/Bois-Francs

"Je ne peux que félicite le professionnalisme de la SDED et la MRC de Drummond. Les besoins étaient urgents et ils ont su répondre à la demande rapidement. Je souhaite que ces résultats soient les mêmes partout pour le bénéfice de la population."

Alain Carrier, maire de Drummondville

"Nous savons à quel point nos entreprises ont besoin de cet argent pour traverser la pandémie. C'est un plaisir de figurer parmi les villes et régions où la gestion des fonds et le transfert de cet argent se déroulent très bien. C'est d'autant plus positif que les entrepreneurs et gestionnaires de ces entreprises ayant reçu ces aides financières pourront, grâce à elles, poursuivre leurs activités et, éventuellement, sortir la tête haute de cette période particulièrement difficile."