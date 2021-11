Aide récurrente qui maintiendra les services pour les personnes Alzheimer

Les services pour les personnes atteintes d'Alzheimer pourront être maintenus dans le grand Drummond et le reste de la région. Une aide récurrente de 500 000 $ annuellement vient d'être octroyée à la Société Alzheimer du Centre-du-Québec.

4 500 personnes vivent présentement avec l'Alzeihmer dans la région et les experts prédisent que ce nombre augmentera à 6 500 dans 10 ans.

Gracieuseté - Société Alzheimer du Centre-du-Québec

Le soutien annoncé aujourd'hui (lundi) permettra de consolider les services-conseils, mais aussi d'augmenter l'hébergement à la Maison Myosotis qui accueille 13 personnes actuellement

Jean-Denis Allaire est président de la Société Alzheimer du Centre-du-Québec :

"Ça va nous permettre d'avoir des périodes d'animation 6 jours par semaine pour les résidents. (...) On va aussi pouvoir améliorer nos installations et nos équipements en plus de démocratiser davantage l'accès à ces places en limitant la croissance des tarifs demandés aux familles."