Aînés : la ministre Blais impressionné par le Centre-du-Québec

Les municipalités centricoises se distinguent par leurs actions envers les aînés.

Le tout a été reconnu par la ministre responsable du dossier, Marguerite Blais, qui a choisi la région pour entamer une tournée de consultation sur le vieillissement de la population. Une rencontre avec des élus et partenaires s'est tenue dans les derniers jours.

Gracieuseté - Table des MRC du Centre-du-Québec

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants :

" Je suis impressionnée par le dynamisme et l'engagement des élus envers les aînés centricois. C'est entre autres pourquoi j'ai choisi d'y tenir ma première rencontre de consultation auprès des élus municipaux pour échanger avec eux sur les défis que pose le vieillissement de la population dans la région et pour discuter de nouveaux partenariats avec le gouvernement du Québec dans le cadre de leur démarche Municipalité amie des aînés. C'est notre engagement collectif qui contribuera à faire du Québec une société toujours plus inclusive à tous les âges de la vie "

Il faut dire que plus de 80% des municipalités de la région sont en démarche pour être reconnues "Municipalité amie des aînés" ou l'ont déjà été. C'est une démarche qui consiste à se doter d'une politique et d'un plan d'action afin d'adapter les services et les structures aux aînés.