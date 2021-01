Alain Carrier demande aux Drummondvillois de ne pas baisser la garde

Le maire de Drummondville demande un effort supplémentaire à ces citoyens/citoyennes afin d'enrayer la propagation de la COVID-19.

Alain Carrier est d'avis qu'il ne faut pas relâcher nos efforts, malgré l'évolution favorable de la situation pandémique dans la région.

" Les statistiques sur le nombre de cas positifs détectés s'améliorent présentement. On note une diminution qui est attribuable, notamment, aux sacrifices que nous faisons tous. C'est très encourageant, mais ce n'est pas la fin. J'appelle donc toutes les Drummondvilloises et tous les Drummondvillois à rester vigilants et à ne pas baisser la garde. Continuons à être mobilisés pour la sécurité de tous, et en soutien au personnel de santé toujours au front. "