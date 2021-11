Alain Carrier embauchera d'abord des entreprises d'ici

Alain Carrier s'engage à embaucher des travailleurs et des professionnels d'ici advenant sa réélection à la mairie de Drummondville.

Il souhaite ainsi défendre les intérêts des entreprises du grand Drummond.

Alain Carrier, candidat à la mairie de Drummondville

" Les ingénieurs, architectes, avocats et autres professionnels de Drummondville sont aussi compétents et talentueux, voire meilleurs que ceux de l'extérieur qui ne paient pas de taxes, ici chez nous, à Drummondville. Nos contracteurs et ouvriers sont aussi au moins aussi compétents et talentueux, sinon davantage, que ceux venant d'autres villes. "