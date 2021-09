Alain Carrier officiellement candidat à la mairie

Alain Carrier est officiellement candidat à la mairie de Drummondville. L'actuel maire a déposé sa candidature entouré de ses proches et de son équipe électorale.

M.Carrier souhaite poursuivre la relance économique et continuer à restaurer le réseau routier.

" Il faut absolument cesser d'improviser des pistes cyclables, telles que sur les rues Jean-de Brébeuf et St-Pierre. On doit cesser de faire des rues trop étroites où les automobilistes et les camionneurs ne peuvent tourner aux coins de rue, et pire en hiver. Je m'engage personnellement à faire mieux. " - Alain Carrier

"Je vous promets que le centre-ville, d’ici quatre ans, fera l’envie des autres villes du Québec"

Le maire sortant désire aussi aller jusqu'au bout dans le dossier Waste Management ainsi qu'en faire plus pour aider les plus démunis et les organismes communautaires en plus de favoriser la création de places en garderie. Il promet aussi que le centre-ville fera l'envie des autres villes du Québec d'ici la fin du prochain mandat.

M.Carrier présente également une équipe de douze candidats, dont cinq femmes, pour les postes de conseillers municipaux.