Alain Carrier promet une saine gestion et de la transparence

Candidat à la mairie de Drummondville, Alain Carrier veut ramener un sentiment de fierté et de bonheur à Drummondville.

M. Carrier déplore que Drummondville figure au 75e rang des municipalités où les gens se disent les plus heureux selon l'Indice du Bonheur Léger de 2021.vDrummondville a déjà eu un meilleur score au palmarès alors qu'elle était classée en 3e position en 2007, en 2e position en 2012 et au 38e rang en 2018.

Alain Carrier a bien l'intention de changer les choses advenant son élection à la mairie de Drummondville le 7 novembre.

Pour ce faire, le maire sortant propose 5 priorités. Les projets et les idées d'Alain Carrier sont présentés sous le thème "Agir maintenant".

1 - Assurer une saine gestion des taxes et des finances publiques. Alain Carrier veut faire le point sur l'ensemble des projets qui sont projetés à Drummondville, qui font du sur-place ou qui constituent un risque financier important. Il veut procéder à une révision complète des dossiers en cours, des plans, des politiques et des budgets.

2 - Ramener une fierté associée au développement économique. Ce point inclut le désir d'Alain Carrier de générer plus de 1 milliard de dollars d'investissements privé et public au cours des 4 prochaines années. Il souhaite redistribuer à la collectivité les revenus de la croissance économique de Drummondville pour améliorer la qualité de vie. M. Carrier veut aussi faire l'ajout de parcs industriels, implanter et soutenir un accélérateur pour "start-up techno" au centre-ville, implanter et soutenir un incubateur commercial au centre-ville, accroître et soutenir le développement touristique ainsi qu'encourager l'achat local.

3 - Ramener une qualité de vie accessible pour tout le monde. Ce volet comprend des projets pour favoriser l'accessibilité au logement, pour soutenir l'ajout de nouvelles places en garderie, pour l'implantation d'un Espace bleu au centre-ville de Drummondville, pour encourager la pratique de saines habitudes de vie (promenade Rivia, Stade Jacques Desautels, Centre Marcel-Dionne, ajout d'un centre sportif dans le secteur St-Nicéphore/Drummondville Sud), pour soutenir et accélérer le développement du pôle universitaire et pour améliorer la vie communautaire (aide financière et de logistique pour les organismes).

4 - Ramener un conseil municipal transparent et à l'écoute des citoyens. Alain Carrier souhaite réduire le nombre de comités municipaux pour une meilleure efficacité et une meilleure cohésion et valoriser le travail des conseillers municipaux dans leur quartier (budget participatif et consultation annuelle).

5 - Ramener l'environnement au sommet des préoccupations de la Ville de Drummondville. Alain Carrier veut mettre sur pied un bureau des changements climatiques afin d'influencer dans l'action tous les niveaux d'intervention de Drummondville et de ses organismes affiliés. M. Carrier vise aussi, notamment, à compléter d'ici 2025 l'électrification du parc-autos des services municipaux, accélérer le déploiement de bonnes électriques, offrir la gratuité du transport en commun aux étudiants du Cégep et de l'UQTR et régler définitivement le dossier du site d'enfouissement.

INDÉPENDANCE POUR LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Par ailleurs, Alain Carrier a tenu à rappeler qu'il souhaite mettre de l'avant ses idées et ses projets avec un conseil municipal qui partage sa vision tout en précisant qu'il encouragera les futurs conseillers et les futures conseillères à travailler en équipe, mais aussi en toute liberté et indépendance. Alain Carrier appuie un(e) candidat(e) dans chacun des districts de la Ville de Drummondville.