Alain Carrier s'excuse au conseiller municipal John Husk

La semaine dernière, le maire de Drummondville, Alain Carrier, a été mis en demeure après avoir accusé le conseiller municipal John Husk d'avoir coulé un document de régie interne à un média.

CLIMAT DE TENSION À DRUMMONDVILLE

Ce document, écrit par le directeur général de la Ville de Drummondville, mettait ni plus ni moins en lumière un climat de tension au sein du conseil municipal de Drummondville. Il était alors question de situations turbulentes et de commentaires irrespectueux. La lettre se voulait un rappel des obligations et devoirs des élus(es).

John Husk, conseiller municipal, a rapidement indiqué que l'accusation d'Alain Carrier était fausse et qu'il exigeait une rétractation publique de la part du maire.

Voici le message d'excuse du maire de Drummondville, Alain Carrier.

EXCUSES ACCEPTÉES

John Husk a fait savoir via les réseaux sociaux qu'il "accepte les excuses de M. Carrier" et qu'il "continue de tendre la main pour collaborer avec lui dans l’intérêt collectif afin d'améliorer le climat de travail à l’hôtel de ville".