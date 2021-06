Alain D'Auteuil sollicitera un second mandat à Drummondville

Alain D'Auteuil souhaite poursuivre son travail pour le district 4 à Drummondville et sera de la course lors des élections municipales en novembre.

Il a présenté un plan en 5 points pour le bien des résidents de Drummondville, dont ceux des quartiers Saint-Simon et Sainte-Thérèse.

Il souhaite d'abord que les discussions des élus(es) soient plus transparentes notamment par la diffusion de leurs réunions.

La santé, par la protection de l'environnement et de la qualité de l'eau potable, constitue la seconde priorité de son mandat.

Alain D'Auteuil veut aussi que les citoyens soient partie prenante du choix des priorités d'action de la Ville de Drummondville. Il milite pour consacrer 5% du budget à la délibération publique et aux décisions directes des citoyens réunis en assemblée publique dans chaque quartier.

Finalement, il estime que l'indépendance des conseillers pour juger de la pertinence des projets constitue une valeur primordiale.



" Dans la présente campagne municipale, certains nous proposent de former une équipe. Mais donner le pouvoir à un petit groupe de personnes ou à une " clique " devrait inquiéter la population et non la réjouir. Donner à un petit groupe de personnes réunies par des liens de dépendance la possibilité de gérer un budget de plus de 135 millions de dollars cela ne correspond pas à mes valeurs. Je veux pouvoir juger des projets à leur mérite, pas en fonction des désirs du maire ou de la mairesse. "

UN CONSEILLER CONTROVERSÉ

Rappelons qu'Alain D'Auteuil s'est récemment fait montrer la porte de tous les comités, commissions et chantiers de travail sur lesquels il siège à la Ville de Drummondville. On lui reproche d'être contrevenu au code d'éthique et de déontologie des membres du conseil municipal et à la politique visant à prévenir la violence, le harcèlement et l'incivilité au travail.

Alain d'Auteuil se dit victime d'une campagne de dénigrement de la part de l'équipe du maire et de certains autres conseillers municipaux.