Alain Rayes remplace Richard Martel comme lieutenant québécois pour le PCC

Le député de Richmond-Arthabaska au Centre-du-Québec, Alain Rayes, devient le nouveau lieutenant québécois du Parti conservateur du Canada. Il succède donc à Richard Martel, député de Chicoutimi-LeFjord au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le chef du PCC, Erin O'Toole, a confirmé ce changement dans son cabinet fantôme mardi matin. Cela survient au lendemain de la fin du caucus québécois du parti, permettant à plusieurs candidats conservateurs élus en septembre dernier d'obtenir de nouvelles fonctions.

Le rôle du lieutenant est entre autres de recruter des candidats vedettes pour les élections. Le 21 septembre dernier, les conservateurs n'ont réussi qu'à faire élire 10 députés au Québec, ce qui a été une forme de revers pour Richard Martel qui détenait ce titre depuis septembre 2021. Dès le lendemain, certains observateurs remettaient en question son travail sur le terrain. De son côté, Erin O'Toole a dit aujourd’hui choisir Alain Rayes pour ses qualités d'organisateur.

« Avant la prochaine élection, on doit attirer plus de Québécois et Québécoises sur le terrain. On doit gagner plus de sièges dans la prochaine élection et Alain est expérimenté sur le terrain », a mentionné le leader conservateur lors de la nomination de M. Rayes.

Archives Noovo Info / Erin O'Toole