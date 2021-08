Alcool : des améliorations pour les buveurs du Centre-du-Québec

Les Centricois ont amélioré leur relation avec l'alcool selon une enquête CROP pour le compte d'Éduc'alcool.

Environ 400 personnes ont été sondées dans la région entre les mois d'août et octobre 2020 et entre les mois de février et mars 2021.

Au Centre-du-Québec, les buveurs consomment en moyenne 1,9 verre par semaine, alors que la moyenne québécoise est de 2,2 verres.

Les Centricois sont aussi dans le peloton de queue en matière de mélange alcool et cannabis.

Un point négatif : un peu plus de conducteurs de la région qu'ailleurs au Québec prennent le volant avec les facultés affaiblies par l'alcool.

45 % des conducteurs Centricois affirment avoir conduit un véhicule après avoir consommé de l'alcool contre 40% pour l'ensemble du Québec.

" La région faisait piètre figure il y a deux ans, mais force est de constater que les Centricois ont amélioré leur rapport avec l'alcool, notamment en ce qui concerne le respect des limites recommandées et on doit les en féliciter. On observe aujourd'hui un portrait plus responsable lorsqu'on regarde leurs habitudes de consommation, mais un défi persiste au niveau de la conduite automobile après avoir consommé de façon excessive, ce qui doit continuer de nous inquiéter. Un effort collectif est nécessaire à cet égard. " - Hubert Sacy, directeur général d'Éduc'alcool.

Éduc'Alcool et CROP



LES RÉSULTATS DE SONDAGE EN BREF

- 57 % des résidents du Centre-du-Québec consomment une boisson alcoolisée une fois par semaine ou plus (moyenne québécoise 60 %) ;

- Les buveurs consomment en moyenne 1,9 verre par semaine soit moins que la moyenne au Québec (2,2 verres) ;

- Les consommateurs Centricois sont 11 % à estimer que leur consommation nuit à leur santé physique (17% pour la moyenne du Québec) ;

- Les Centricois sont plus nombreux que la moyenne québécoise des consommateurs d'alcool à respecter les limites recommandées;

- 54 % des consommateurs d'alcool de la région ont consommé de façon excessive au moins une fois au cours des 12 derniers mois.

Éduc'Alcool et CROP