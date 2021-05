Alexandre Cusson accède au Temple de la renommée de la CCID

Alexandre Cusson sera le bâtisseur intronisé cette année au Temple de la renomée de la Chambre de commerce et d’industrie de Drummond (CCID).

Le regroupement de gens d'affaires voulait reconnaître l'apport de l'ex-maire de Drummondville au développement de la région.

Rappelons qu'en plus de ces près de 7 ans à la mairie, M.Cusson a aussi été président de l'Union des municipalités du Québec, a dirigé le Collège St-Bernard pendant 15 ans, été président du Mondial des Cultures en plus d'autres implications sur de nombreux conseils d'administration.

"Quand on regarde les bâtisseurs qui ont été intronisés depuis que cette reconnaissance existe, évidemment, c'est un honneur qu'il faut accepté avec humilité parce que lorsqu'on a été maire, quand on a dirigé des institutions scolaires, on a jamais fait ça seul et c'est un honneur qui rejaillit sur toutes les personnes qui ont oeuvré avec moi. (...) Je suis assurément un des plus jeunes à être intronisé, mais c'est quand même loin d'être terminé pour moi."

UN TRAVAILLEUR ACHARNÉ

La CCID lui reconnaît aussi son dévouement et son travail acharné ainsi qu'il possède une détermination hors norme et avance, peu importe les obstacles.

«Avec le projet Fortissimo, dont les démarches ont été initiées sous son mandat, il laisse un lègue qui va bien au-delà de son mandat. Il a aussi fait de Drummondville la «Capitale du développement.»

INTRONISATION PRÉVUE LE 27 MAI

M.Cusson est depuis août dernier le directeur général des Éleveurs de porcs du Québec. Son intronisation aura lieu en même temps que l’Évènement E37, soit le 27 mai, de manière virtuelle.

