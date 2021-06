Allègements pour les cérémonies et les bals : Drummond s'organise

L'ouverture du gouvernement Legault face à la tenue des remises de diplômes et des bals de finissants réjouit le milieu scolaire dans le grand Drummond.

Québec allège les mesures sanitaires afin de permettre la tenue de cérémonies de remise des diplômes, notamment en présence des parents et la tenue des bals de finissants. Les bals devront avoir lieu après le 8 juillet, à l'extérieur et avec un maximum de 250 personnes.

Jugeant que la majorité des jeunes seront vaccinés, Québec laisse d'ailleurs tomber le masque et la distanciation physique pour les bals de finissants.

SOUPIR DE SOULAGEMENT AU CSB

Ce changement cap réjouit évidemment les jeunes, mais aussi les professeurs et les directions d'école. C'est le cas au Collège St-Bernard à Drummondville. Il est trop tôt pour savoir s'il y a aura bel et bien un bal de finissant, mais il y aura assurément une remise de diplômes grandiose, le 22 juin.

"C'était impensable de dire que l'on ne soulignerait pas le travail des élèves qui ont vécu beaucoup de choses depuis 1 an et demi, soit la fin de leur 4e secondaire qui était amoché et un 5e secondaire qui a été très différent .(...) Pour nous c'est vraiment une grande joie de pouvoir reconnaître dignement et à la hauteur des efforts que tous ces jeunes ont faits au cours des derniers mois."

Courtoisie

- Dominic Boisclair, coordonnateur des communications et des évènements au Collège Saint-Bernard

PAS DE DÉCISION ENCORE DANS LES AUTRES ÉCOLES SECONDAIRES

Les écoles secondaires du Centre de services scolaires des Chênes, soit Jean-Raimbault, Jeanne-Mance, La Poudrière et Marie-Rivier, devraient dévoiler leurs intentions prochainement face à la tenue des remises de diplômes et des bals de finissants pour leurs élèves de 5e secondaire.

Le fait de devoir tenir les bals de finissants après le 8 juillet amène son lot d'enjeux dont la disponibilité des étudiants qui auront pour la plupart un boulot d'été, la disponibilité des terrains pour la tenue des bals, les diverses réservations (musique, traiteur, etc.) et autres.