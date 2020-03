Altercation sur la rue St-Jean : sentence pour un impliqué

Une peine d'emprisonnement vient d'être infligée à un individu relativement à une violente altercation à l'arme blanche sur la rue St-Jean, l'été dernier, à Drummondville.

Guy Duquette devra passer 18 mois derrière les barreaux en plus de fournir un échantillon d'ADN et de ne plus pouvoir posséder d'arme durant 10 ans.

L'homme de 47 ans s'était bataillé en plein après-midi de juillet avec un autre individu dans un logement au-dessus du bar Cristal. L'autre homme avait subi d'importantes lacérations à une jambe.

L'accusé avait quant à lui quitter les lieux pour finalement être arrêté non loin dans un autre appartement au coin des rues Notre-Dame et St-Jean.