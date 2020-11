AMP Drummond obtient l'aide de Développement Économique Canada

AMP Drummond reçoit une aide financière de 138 000$ de Développement économique Canada.

L'argent servira à soutenir la PME de Drummondville dans ses projets d'exportation, dans l'amélioration de son contenu numérique et dans la gestion de son service à la clientèle. Le tout permettra également l'embauche d'un nouvel employé.

Fondée en 2001, AMP Drummond inc. (AMP) est une entreprise manufacturière qui se spécialise dans la fabrication de verrous et cadenas antivols pour plusieurs types de remorques. Sa clientèle se compose principalement d'entrepreneurs en construction et de propriétaires de véhicules récréatifs (bateaux, roulottes, etc.).

La PME détient plusieurs systèmes de verrous brevetés en raison de leur conception unique qui réduit le risque de vol par rapport aux produits comparables. Les solutions offertes par AMP sont de plus en plus exigées par les compagnies d'assurance en raison de leur fiabilité.

AMP Drummond, située sur la rue Georges H. Boulay, embauche une douzaine de personnes.

Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC