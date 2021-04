Annick Bellavance quitte le comité exécutif de Drummondville

Annick Bellavance démissionne de son poste au comité exécutif de la Ville de Drummondville. La conseillère municipale en a fait l'annonce hier soir (mardi) en publiant une lettre envoyée aux divers médias locaux.

La représente du district 9 y mentionne qu'elle a effectué une longue réflexion sur le sujet dans les dernières semaines.

"C’est une des décisions les plus difficiles que j’ai eu à prendre depuis que je suis conseillère municipale.(...) Depuis un certain temps, j’arrive à la conclusion que je dois quitter ce comité pour rester authentique et fidèle à mes valeurs et mes convictions."

Mme Bellavance semblait avoir certaines divergences d'opinions depuis un certain temps, notamment avec le maire Alain Carrier.

" Je suis habituée à l’argumentation, à la confrontation d’idées et d’opinions. Je la juge même nécessaire pour construire une vision, développer des idées et des projets qui répondent aux attentes et aux besoins tout en étant représentatifs de l’ensemble de la population. Par ailleurs, je déplore quand les échanges deviennent personnels et que je ne ressens pas d’écoute réciproque. Je travaille bien quand les débats sont constructifs, ouverts, que nous travaillons en équipe en bâtissant sur les réflexions et les opinions de tous pour arriver à trouver des idées et des projets meilleurs encore. (...) Aussi, je ne ressens plus la confiance mutuelle et, pour moi, c’est un élément décisif. "

- Annick Bellavance, conseillère municipale district 9