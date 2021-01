Anthony Plante manque toujours à l'appel

Une semaine après avoir lancé un appel au public, la Sûreté du Québec recherche toujours Anthony Plante, 39 ans, de St-Cyrille-de-Wendover. L'homme a été vu pour la dernière fois le 26 décembre sur la rue des Hospitalières à Victoriaville. Selon la SQ, il quittait les lieux à bord de son véhicule, un Toyota Corolla bleu, quatre portes, année 2006, immatriculé 174 SNH. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

SQ

Anthony mesure 6 pieds et pèse environ 200 lb. Il a les cheveux bruns et les yeux bleus. Il porte un tatouage de trois étoiles de couleur sur la tempe droite et un tatouage dans le cou côté droit. Il a des bandages aux deux mains. La dernière fois qu'il a été vu, il portait une tuque et des vêtements gris pâle. Toute personne qui apercevrait Anthony Plante est priée de ne pas intervenir directement auprès de lui, mais de communiquer avec le 911.