Appel à la prudence pour les amateurs de plein air en forêt

Réseaux plein air Drummond lance un appel à la vigilance en forêt.

L'organisation invite les gens à ne pas fréquenter les pistes cyclables de la MRC de Drummond incluant, entre autres, la Route verte entre Drummondville et Wickham, la Route verte dans la Forêt Drummond et la piste à l'Avenir. Non seulement les pistes sont fermées puisque la saison est terminée, mais les sentiers n'ont pas été sécurisés à la suite des forts vents de vendredi. Des arbres peuvent déjà être tombés sur les pistes ou peuvent avoir été affaiblis par les vents et pourraient éventuellement tomber.

Réseau plein air applique la même directive pour le site d'Arbre en Arbre à Saint-Joachim, et ce, pour les mêmes raisons.