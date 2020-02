Application pour covoiturage élaborée au Cégep de Drummondville

Quatre représentants du Cégep de Drummondville ont le projet de créer une application mobile pour faciliter le covoiturage entre étudiants. Le projet ON MY WAY est l'idée de Gabriel Ouellet, Nicolas Breton, David Lauzière et Roxanne Larouche.

Élodie Kergal - Studio K

Ils ont présenté le projet dans le cadre d'une formation en Gestion de commerce notamment en déposant un plan d’affaires et en présentant l’entreprise à un panel. Les quatre étudiants ont finalement été couronnés gagnants du volet étudiant du concours Élan CAE Drummond. Ils se méritent une bourse de 500 $ offerte par la Fondation du Cégep de Drummondville.

LE PROJET PRÉSENTÉ AU COQUETEL DES CANDIDATS

Ils seront présents au Coquetel des candidats aux Promenades Drummondville ce jeudi où ils présenteront leur projet plus en détail. Le Gala annuel RBC du concours se déroulera ensuite le 12 mars prochain.