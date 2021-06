APTS : deux jours de grève en santé et services sociaux

Des milliers de travailleurs de la santé et des services sociaux de la Mauricie/Centre-du-Québec sont en grève aujourd'hui (lundi) et demain (mardi).

Le mouvement de grève inclut les travailleurs et travailleuses du CIUSSS MCQ dans le grand Drummond.

Ils dénoncent à nouveau les négociations difficiles avec le gouvernement Legault pour le renouvèlement des conventions collectives.

Les travailleurs de la santé et des services sociaux réclament des améliorations à leurs conditions de travail notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, la conciliation famille-travail-études, la diminution des heures supplémentaires et l'abolition des surcharges de travail.

Les conventions collectives du secteur public sont échues depuis le 31 mars 2020.

« L’expertise du personnel professionnel et technique est primordiale pour le fonctionnement des services d’imagerie médicale et de laboratoires des hôpitaux. Nos membres assurent un soutien vital non seulement aux personnes âgées, aux clientèles vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, mais aussi aux gens ayant besoin de services en réadaptation, en nutrition ou en santé mentale. Ils et elles se battent corps et âme pour prendre soin de la jeunesse du Québec dans les services de première ligne et en centres jeunesse. Si le gouvernement a su trouver de la marge de manœuvre pour reconnaître le rôle essentiel des infirmières et des préposées aux bénéficiaires, il doit en être de même pour les 60 000 membres de l’APTS. » - Jean-Christophe Côté-Benoît, représentant national de l’APTS.

Facebook

La grève est notamment menée par les membres des syndicats affiliés à l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

L'APTS représente pour sa part 5 200 travailleurs en Mauricie/Centre-du-Québec, soit les techniciens et professionnels du réseau de la santé et des services sociaux. Il s'agit de 100 types d'emploi différents oeuvrant notamment en matière de diagnostic, de réadaptation, d'intervention psychosociale, de soutien clinique et de prévention.

Du côté de la FSSS-CSN, la grève qui était prévue aujourd'hui et demain est annulée en raison d'avancée dans les négociations avec Québec.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) représente les travailleurs des soins infirmiers et cardiorespiratoires, le personnel de bureau, le personnel paratechnique, de services auxiliaires et de métiers (dont les préposés aux bénéficiaires) ainsi que les techniciens et les professionnels de l'administration.