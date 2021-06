Arrestation d'un homme de 23 ans de Québec pour des crimes sexuels

Les policiers ont arrêté un homme de Québec en lien avec des crimes sexuels commis à plusieurs endroits au Québec, dont à Drummondville.

Yoan Dionne, 23 ans, a été épinglé par les enquêteurs spécialisés en matière d'exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec.

Il fait face à des accusations diverses concernant entre autres les stupéfiants, la fraude à l'identité, le leurre informatique, la possession et la distribution de pornographie juvénile, avoir rendu accessible du matériel sexuellement explicite, avoir sciemment distribué des images intimes sans consentement et avoir rendu accessible, distribué, vendu, importé, exporté et fait de la publicité de la pornographie juvénile.

TRAQUE SUR LE WEB

Le suspect repérait ses victimes sous les pseudonymes " Sequela Miron " et " Yodecriss " via différentes plateformes sociales et personnifiait occasionnellement certaines de ses victimes dans le but d'entrer en communication avec les contacts de celles-ci.

Actuellement, plus de 25 victimes ont été répertoriées dans plusieurs régions, Drummondville, Québec, Lanaudière et les Laurentides.

Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée.

Toute personne possédant de l'information sur Yoan Dionne ou concernant ses agissements peut, en tout temps, la transmettre de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.