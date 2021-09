Assouplissements pour les évènements culturels et sportifs

Québec donne un peu plus d’air aux salles de spectacles, aux rassemblements publics et aux évènements sportifs et culturels.

Ce choix est fait en raison de la situation épidémiologique actuelle, du taux de vaccination au Québec et du déploiement du passeport vaccinal.

Spectacles, événements sportifs avec places assignées et salles de cinéma

Dès le 8 octobre, il n’y aura plus de limite du nombre de participants/spectateurs ni de sections à respecter pour les évènements avec places assignés comme les spectacles, les évènements sportifs et les cinémas. Les gens devront toutefois demeurer assis à leur place.

Le passeport vaccinal est toutefois obligatoire ainsi que le port du masque en tout temps (sauf au moment de boire ou manger).

Pour les évènements du même genre (stades, amphithéâtres), mais à l’extérieur, il s’agit des mêmes règles.

Photo par Alex Avalos sur Unsplash

RÉACTIONS POSITIVES

Pour la Maison des arts Desjardins de Drummondville, il s'agit évidemment d'une bonne nouvelle.

" L’ouverture des assistances à pleine capacité est une bonne nouvelle que nous accueillons très positivement! Depuis plusieurs mois, nous souhaitons que nos lieux soient reconnus comme sécuritaires pour nos publics, nous avons été entendus par le gouvernement et la santé publique et nous nous en réjouissons. Cela a bien sûr des incidences sur plusieurs secteurs, dont la billetterie, l'accueil et les communications avec les publics. Nous allons prendre les prochains jours pour analyser les assistances spectacle par spectacle et voir quelles actions nous allons prendre (débloquer de nouveaux billets, reconfiguration de l'accueil, etc.). Nous sommes conscients que nos clients ont TRÈS HÂTE de savoir quels billets seront disponibles pour quels spectacles, si des meilleures places seront libérées, si on mettra plus de places assises dans le hall, etc. Nous leur demandons d'être patients. Nous allons leur revenir avec des réponses concrètes au cours des prochains jours. " - Marie-Pier Simoneau directrice générale et artistique de la MADD

Congrès, conférences, assemblées, réunions, cérémonies de graduation ou de reconnaissance

Par ailleurs, les congrès et les conférences, où le passeport vaccinal est déjà requis, n’auront plus de limites de participants à respecter.

Pour les assemblées, les réunions et les cérémonies de graduation ou de reconnaissance, le passeport vaccinal sera obligatoire si la limite actuelle de 250 personnes est dépassée à l’intérieur. Le couvre-visage devra être porté en tout temps, sauf au moment de boire ou de manger. Les événements de moins de 250 personnes qui n’exigeraient pas le passeport vaccinal devront maintenir la distanciation d’un mètre entre les participants et le couvre-visage pourra être retiré lorsque la personne est assise.

Pour les sites extérieurs, le passeport vaccinal devra être imposé si la limite actuelle de 500 personnes est dépassée. Dans l’ensemble de ces types de rassemblement, à l’intérieur comme à l’extérieur, les participants devront être assis à des places assignées.

sengchoy/ISTOCKPHOTO.COM

Orchestres et chorales amateurs

Pour les orchestres et les chorales amateurs, le nombre de personnes participantes admises parmi les musiciens et les chanteurs sera augmenté à 100 participants. Des règles particulières s’appliqueront quant à la distanciation ou au port du masque pour les chanteurs ou certains musiciens.