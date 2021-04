AstraZeneca pour les 45 ans et plus : les rendez-vous s'envolent

Les rendez-vous pour le vaccin d'AstraZeneca contre la COVID-19 pour les 45 ans et plus se sont envolés en quelques minutes à Drummondville.

Le CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec avait ouvert 3 jours de rendez-vous au Centreexpo Cogeco pour un total de 810 doses.

Ce matin, à 10h, il n'y avait déjà plus de disponibilités sur le site CLIC SANTÉ.

Les équipes du CIUSSS MCQ ouvriront d'autres plages de rendez-vous dès qu'elles recevront des doses supplémentaires du vaccin.

Les gens sont au rendez-vous pour le vaccin de la COVID-19 à Drummondville.

LA VACCINATION VA BON TRAIN

À ce jour, plus de 145 000 personnes ont reçu un vaccin contre la COVID-19 en Mauricie/Centre-du-Québec, soit environ 27% de la population.

Le CIUSSS MCQ confirme qu'il y a plus de 45 700 rendez-vous de planifiés pour une dose de vaccin d'ici la fin du mois de mai.

Les doses visent les personnes de 60 ans et plus, certains travailleurs du milieu de la santé et des services sociaux, les personnes de moins de 60 ans considérées à très haut risque de complications de la COVID-19 et les travailleurs en milieux à risque important d’éclosion.

Pour ce type de clientèle, il reste toujours un peu plus de 4 100 doses de vaccin contre la COVID-19, dont ceux de Pfizer et Moderna.

Le CIUSSS MCQ souligne par ailleurs que près de 600 personnes ont reçu dans la dernière semaine leur 2e dose de vaccin.