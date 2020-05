Attente réduite à la DPJ malgré la crise

La mobilisation des travailleurs permet de réduire la liste des dossiers de la DPJ en attente d'évaluation en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Avant la crise de la COVID-19, il y avait 275 dossiers en attente d'évaluation ou d'orientation à la DPJ régionale. Selon le CIUSSS MCQ, le dernier bilan fait était d'environ 20 dossiers toujours en attente.

Les intervenants de la DPJ ont mis les bouchées doubles pour venir en aide aux enfants et aux familles vulnérables en cette période de pandémie. Les déplacements ont été maintenus pour les urgences alors que des rencontres et des suivis ont aussi été faits par téléphone et visioconférence.

Les intervenants de la DPJ ont aussi pu compter sur la collaboration d'acteurs clés des commissions scolaires, dont ceux de la Commission scolaire des Chênes à Drummondville, pour faire des suivis avec les familles considérées à risques.