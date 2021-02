Aucun cas de COVID-19 en 24h pour la MRC de Drummond

La Mauricie/Centre-du-Québec compte aujourd'hui (vendredi) 11 nouveaux cas confirmés de la COVID-19, deux décès et une nouvelle hospitalisation.



Il s'agit de 9 nouveaux cas pour la Mauricie (Trois-Rivières, Maskinongé et La Tuque) et de deux pour le Centre-du-Québec, dans la MRC de l'Érable.

Durement touchée par la COVID-19 depuis le début de la crise, la MRC de Drummond enregistre aucun nouveau cas en 24h.

HOSPITALISATION



En Mauricie/Centre-du-Québec, il y a actuellement 7 personnes soignées à l'hôpital pour des complications reliées à la COVID-19.



L'École nationale de police du Québec héberge pour sa part 26 personnes atteintes de la COVID-19 issues des résidences pour aînés.

Les éclosions semblent aussi stables pour les hébergements du CIUSSS MCQ ainsi que les résidences privées pour aînés.