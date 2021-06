Autodrome : la course de ce samedi est finalement annulée

L'Autodrome Drummond doit annuler son évènement de demain (samedi) à Drummondville.

Le promoteur de l'Autodrome, Yan Bussières en a fait l'annonce via les réseaux sociaux.

La SQ aurait contacté M. Bussières pour lui mentionner que la tenue de son évènement n'était pas possible selon les règles de la Santé publique.

Yan Bussières ne souhaite pas contrevenir à la Loi, mais avoue qu'il ne comprend pas du tout la décision des autorités.

L'Autodrome Drummond a tenu un évènement le 5 juin dernier, avec spectateurs et avec l'accord de la Santé publique. Toutefois, l'organisation aura réévalué les critères pour la tenue de tel évènement et juge que ce type d'évènement n'était pas possible avant le 25 juin selon le décret du gouvernement.

LA RÉPONSE DU CIUSSS MCQ

Interrogé sur cette décision, le CIUSSS MCQ a fait savoir à l'équipe de NOOVO Info Drummondville que "toutes les directions de santé publique régionales, sans exception, ont reçues la consigne claire du ministère de la santé et des services sociaux de "faire respecter les règles inscrites au décret 735-2021" incluant les modifications qui peuvent y être apportées".

Le CIUSS MCQ précise que : " la majorité des autodromes du Québec ne tiennent pas d'activités, car les compétitions ne sont pas permises en vertu de ce décret. Les activités de ligues, tournois ou compétitions amateures pourraient être autorisées à partir du 25 juin selon le plan de déconfinement, à moins d’avis contraire. Les analyses de la direction de la santé publique pour l’organisation d’activités s’appuient donc sur ces règles de même que sur des consignes de santé publique."

Le CIUSS MCQ conclut : "pour l’autodrome de Drummond, tout comme pour les autres demandes reçues par la santé publique, une analyse de l'activité proposée et du protocole sanitaire est faite en toute impartialité, de manière juste et équitable, et ce, en tenant compte des éléments proposés et des constats faits par la santé publique."