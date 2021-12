Autoroute 20 : plusieurs accidents et une portion fermée

L'autoroute 20 est fermée jusqu'à nouvel ordre en direction Est (vers Québec) dans le secteur de la sortie 210, à la hauteur de Sainte-Eulalie.

Un camion lourd s'est d'abord versé sur le côté après une sortie de route dans ce secteur et un autre véhicule l'a même heurté. Une partie du contenu du camion s'est déversé sur la chaussée.

Au moins deux autres véhicules ont aussi effectué une sortie de route dans le même secteur.

DÉRAPAGES EN SÉRIE

La Sûreté du Québec rapporte également plusieurs dérapages et accidents matériels sur l'autoroute 20 entre Drummondville et St-Louis-de-Blanford. La glace noire serait en cause dans les nombreux incidents.

Heureusement, jusqu'à présent, les autorités ne rapportent aucun blessé grave dans ces nombreux incidents.