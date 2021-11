Autre année record de construction à Drummondville

Drummondville a de nouveau établi un record quant aux constructions sur son territoire. La valeur des permis de construction est estimée à près de 400 millions $ depuis le début de l'année, ce qui dépasse le record de l'an dernier qui totalisait un peu plus de 280 millions $.

C'est d'autant plus notable du fait que ce bilan ne comprend que les trois premiers trimestres de l'année.

Pour les trois mois du 3e trimestre (juillet-août-septembre), Drummondville rapporte des investissements de près de 50 millions $ en constructions neuves dans le secteur résidentiel.

Gracieuseté - Ville de Drummondville

BEAUCOUP DE NOUVEAUX LOGEMENTS

Des 1051 permis délivrés durant cette période, 344 le sont pour de nouveaux logements.

Parmi les plus importants projets de construction, on note la construction d'une maison des aînés rue Heriot, la construction de condos sur le site de l'ancienne bibliothèque, la construction de 48 nouveaux logements par l'Office d'habitation Drummond rue Cockburn et l'agrandissement du Canadian Tire.