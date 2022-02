Autre année record en construction à Drummondville

Drummondville a de nouveau établi un record pour les investissements en construction dans la dernière année. 433,6 millions $ ont été injectés dans le domaine en 2021, soit une hausse de plus de 50 % comparativement à l'année précédente qui était déjà un record.

La vigueur du secteur n'a pas diminué malgré le contexte pandémique.

Un nombre record de 3 945 permis ont été délivrés comprenant 1005 nouveaux logements.

DERNIER TRIMESTRE

Juste dans le dernier trimestre, 140 nouveaux logements et 61 constructions résidentielles se sont ajoutés.

Près de 15 millions $ furent aussi investis dans 15 projets de construction d'habitations multifamiliales durant la même période.

Parmi les plus importants projets d'octobre à décembre, on dénote la construction d'un bâtiment mixte comprenant 21 logements, sur le boulevard Lemire et l'agrandissement de l'entreprise Khrome sur la route 139.