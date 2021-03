Autre année sans Course des Chênes-toi

La Course des Chênes-toi n'aura pas encore lieu cette année. Les organisateurs confirment que la 13e édition de l'événement se tiendra en mai 2022 en raison des risques reliés à la COVID-19 et les mesures sanitaires complexes à respecter.

Un scénario différent a été travaillé et présenté aux autorités, mais en vain. Il ne devrait pas y avoir non plus de course virtuelle.

1ER MARATHON EN 2022

La prochaine édition devrait marquer l'intégration du premier marathon dans l'événement qui est devenu très populaire avec les années.

Reflet d'images

Les organisateurs se concentrent sur l'événement « Défie le sentier! » Soucy qui devrait avoir lieu les 15 et 16 octobre prochain en plein air.