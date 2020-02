Autre avis d'ébullition à Wickham

Wickham doit à nouveau émettre un avis d'ébullition préventif.

Tous les citoyens desservis par le réseau d'aqueduc ne pourront pas utiliser l'eau du robinet sans l'avoir fait bouillir au moins 1 minute à partir de 23 h ce soir (mercredi). Une fuite d'eau serait en cause et la municipalité doit procéder à des travaux de recherche qui entraîneront de courtes interruptions de l'approvisionnement d'eau la nuit prochaine (29 au 30 janvier).

- utiliser de l'eau bouillie ou embouteillée pour boire, se brosser les dents, faire de la glace, laver la vaisselle, ainsi que laver et préparer les aliments, et ce, jusqu'à avis contraire.

- jeter les glaçons, boissons et aliments préparés avec l'eau du robinet après 23 h ce soir (mercredi).