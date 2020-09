Autre manifestation contre l'urgence sanitaire à Drummondville

Pour un 2e week-end, une marche s'organise à Drummondville pour réclamer la fin de l'état d'urgence sanitaire au Québec.

Organisée par Action coordination, l'activité prendra de nouveau son envol demain (samedi) au parc Philippe-Bernier (coin St-Joseph/St-Georges). La dernière marche a attiré une centaine de personnes.

Les participants militent non seulement pour la fin de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, mais aussi contre, notamment, la corruption systémique, pour la protection des droits et libertés et pour la protection de l'avenir de leurs enfants. Des marches similaires sont aussi prévues dans plusieurs autres villes du Québec samedi dont à Victoriaville, Sherbrooke et Trois-Rivières.

Action Coordination est une initiative collective non partisane visant à coordonner et promouvoir les actions et les manifestations pacifiques relativement à la protection de nos droits et libertés. Le groupe est présent non seulement au Québec, mais à travers le Canada.