Avertissement de chaleur pour Drummondville et les environs

Il faudra prendre des mesures particulières pour contrer la chaleur aujourd'hui (mardi) dans le grand Drummond.

Environnement Canada émet un avertissement de chaleur. Une masse d'air chaud et humide affectera le Québec jusqu'à vendredi.

La journée d'aujourd'hui (mardi) sera particulièrement chaude avec des températures maximales qui dépasseront 30 degrés Celsius et des valeurs d'humidex qui atteindront 40. De plus, les nuits seront chaudes et inconfortables avec des minimums près de 20 degrés Celsius jusqu'à vendredi.

Cette chaleur peut entrainer des risques chez certaines personnes, dont les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l'exercice à l'extérieur.

Surveillez les effets des maladies causées par la chaleur : enflure, éruptions cutanées, crampes, évanouissements, épuisement dû à la chaleur, coup de chaleur et l'aggravation de certains problèmes de santé.

FAIRE FACE À UNE VAGUE DE CHALEUR - CONSEILS DU CIUSSS MCQ

BIEN S'HYDRATER en buvant 6 à 8 verres de liquide par jour (eau, lait, jus, tisane, etc.) en plus de consommer des aliments riches en eau tels que des fruits et légumes. S'il y a lieu, suivez les indications de votre médecin.

RESTEZ AU FRAIS en passant au moins 2 heures dans des endroits climatisés ou plus frais de votre résidence.

RÉDUISEZ LES EFFORTS physiques à l'extérieur, particulièrement entre 10 h et 15 h.

​PRENEZ DES NOUVELLES de vos proches, vos amis, vos voisins à risque dans votre entourage et rappelez-leur les règles d’or à appliquer.

CIUSSS MCQ



DE L'EAU SVP !

À Drummondville et dans certaines municipalités autour, les jeux d'eau sont évidemment disponibles pour rafraichir les petits et les grands ainsi que les piscines extérieures. Il est aussi possible de profiter de lieux climatisés, dont la bibliothèque de Drummondville.