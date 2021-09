AVIS D'ÉBULLITION D'EAU À DRUMMONDVILLE

Un avis d'ébullition d'eau est en vigueur pour tout le territoire de Drummondville.

La bactérie E. coli a été détectée dans le réseau de distribution publique d'eau potable.

Donc, jusqu'à nouvel ordre, vous devez faire bouillir votre eau au moins une minute à gros bouillon avant de la consommer.

Cet avis est bon pour la préparation des breuvages, pour la préparation des biberons et aliments pour bébés, pour le lavage et la préparation des aliments (crus ou de courte cuisson), pour la fabrication des glaçons, le brossage de dents et pour abreuver les animaux.

Jetez les glaçons, boissons et aliments préparés après-midi, le 21 septembre 2021, avec l'eau du robinet non bouillie.

Il est possible d'utiliser l'eau non bouillie pour laver la vaisselle à l'eau chaude, laver des vêtements et prendre une douche ou un bain.

Si vous possédez un dispositif de traitement d'eau à votre résidence, vous devez appliquer les mesures indiquées précédemment, à moins qu'il ne s'agisse

L'avis d'ébullition préventif concerne également les propriétés de Saint-Germain-de-Grantham, Saint-Cyrille-de-Wendover et Saint-Majorique-de-Grantham raccordées au réseau de distribution publique d'eau potable de la Ville de Drummondville.

De nouveaux tests seront effectués dans les prochaines heures afin d'évaluer la qualité de l'eau.