Avis d'ébullition préventif dans le secteur du boulevard des Pins

Le secteur du boulevard des Pins à Drummondville est visé par un avis d'ébullition préventif en raison de travaux sur le réseau d'aqueduc.

Il concerne précisément les citoyens qui résident :

- Boulevard des Pins, entre l’avenue des Châtaigniers et la rue des Marguerittes;

- Rue Ilot des Pins;

- Rue des Marguerittes, entre le boulevard des Pins et la rue Saint-Félix;

- Rue des Cyprès, entre le boulevard des Pins et la rue Saint-Félix.

Les résidents concernés doivent faire bouillir leur eau au moins une minute à gros bouillon avant de la consommer ou utiliser de l'eau embouteillée.

CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS FAIRE :

Boire et préparer des breuvages;

Préparer les biberons et les aliments pour bébés;

Laver et préparer des aliments mangés crus (fruits, légumes, etc.);

Apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupes en conserve, desserts, etc.);

Fabriquer des glaçons;

Se brosser les dents et se rincer la bouche;

Abreuver les animaux de compagnie.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE AVEC L'EAU NON BOUILLIE :

Laver la vaisselle à l’eau chaude en vous assurant de bien l’assécher;

Laver des vêtements et prendre une douche ou un bain. En ce qui concerne les jeunes enfants, assurez-vous qu’ils n’avalent pas d’eau durant le bain ou lavez-les avec une débarbouillette;

Préparer des aliments et des mets dont la cuisson exige une ébullition prolongée;

Faire fonctionner le lave-vaisselle, si celui-ci est réglé au cycle le plus chaud;

Avec un dispositif de traitement d’eau, les citoyens doivent appliquer les mesures indiquées ci-dessus, à moins qu’il s’agisse d’un purificateur domestique conçu pour désinfecter l’eau. Les dispositifs tels que les adoucisseurs sont généralement inefficaces pour éliminer les microorganismes.

Des échantillons doivent être prélevés à même l’eau du réseau afin d’être analysés. L'avis est donc valide jusqu'à nouvel ordre.