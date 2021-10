Avis d'ébullition préventif dans le secteur du boulevard Lemire Ouest

Drummondville émet un avis d'ébullition préventif de l'eau dans le secteur du boulevard Lemire Ouest, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

Cet avis est nécessaire à la suite du remplacement d'une borne incendie. Les travaux pourraient avoir entraîné l'infiltration de microorganismes.

Il est donc demandé aux résidents de faire bouillir leur eau au moins une minute à gros bouillon avant de la consommer.

Il est nécessaire de le faire, notamment, pour boire et préparer des breuvages, pour préparer les biberons et aliments pour bébés, pour laver et préparer des aliments mangés crus, pour apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupes en conserve, desserts, etc.), pour fabriquer des glaçons, pour se brosser les dents et se rincer la bouche et pour abreuver les animaux de compagnie.

Il est toutefois possible d'utiliser de l'eau non bouillie pour laver la vaisselle (à l'eau chaude, en s'assurant de bien l'assécher), pour laver des vêtements, pour prendre une douche ou un bain (s’assurer que les jeunes enfants ne boivent pas d’eau et/ou privilégier le lavage à la débarbouillette) et pour préparer des aliments ou des mets dont la cuisson exige une ébullition prolongée.