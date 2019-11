Baisse du nombre d'infirmières au Centre-du-Québec

Bien que le nombre d'infirmières soit en hausse au Québec pour 2018-2019, la situation est à l'inverse pour le Centre-du-Québec. Selon l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, la région comptait 1 655 infirmières/infirmiers en 2018-2019, une baisse de 2% face à l'année précédente.

Pour le Québec, il s'agit de 76 360 infirmières/infirmiers, une hausse de 1,4% face à 2017-2018. Cette croissance est la plus forte enregistrée depuis 2013-2014. L'an dernier, la OIIQ a délivré 3 893 permis d'exercice au Québec. Il s'agit d'un nouveau record, battant celui de 2015-2016 avec 3 879 permis.

PORTRAIT DÉTAILLÉ DU CENTRE-DU-QUÉBEC

Le portrait de l'effectif infirmier au Centre-du-Québec nous indique que 67% des infirmières/infirmiers travaillent à temps complet et 25% à temps partiel.

85% du personnel infirmier dans la région travaille dans le réseau de la santé publique, 8% au privé et 4% dans le domaine de l'éducation. La moitié du personnel travaille dans les soins généraux et spécialisés, 24% dans les soins de première ligne et 14% dans les soins critiques.

Sur les quelque 1 655 infirmières/infirmiers du Centre-du-Québec, près de 9% sont des hommes. L'âge moyen, hommes et femmes confondus, est de 41 ans.

LE PARADOXE : HAUSSE D'EFFECTIF, MAIS PÉNURIE

Contrairement aux perceptions répandues, l'OIIQ ne peut conclure à une décroissance de l'effectif infirmier.

Luc Mathieu, président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

" Une transformation de l'exercice de la profession infirmière s'amorce sur le terrain; des signaux bien présents en témoignent. Nous sommes devant un paradoxe : alors que nous constatons une progression constante de l'effectif infirmier depuis dix ans et que cette année, nous avons connu la croissance la plus importante du nombre de membres, soit 1,4 % pour en arriver à quelque 76 000 membres, les milieux cliniques vivent des pénuries d'infirmières et infirmiers. Nous constatons un manque de ressources criant sur le terrain. Nous suivons de très près cette situation complexe et nous avons déjà eu des échanges avec les parties prenantes pour mener une réflexion profonde sur le sujet."

Les données de l'OIIQ soulèvent un autre paradoxe quant au taux de rétention dans la profession, qui se situe à 90 %, alors qu'il est souvent entendu que les infirmières et infirmiers désertent la profession.