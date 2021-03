Bannière contre GNL Québec à Drummondville

Des bannières contre le projet GNL Québec ont été brandies hier (dimanche) à Drummondville. Une équipe de militants de Québéc Solidaire a affiché son message sur le viaduc du boulevard St-Joseph surplombant l'autoroute 20.

Une trentaine de sites dans 14 villes ont été visés par ce mouvement.

Gracieuseté

Les militants dénoncent le fait que si le pipeline est construit il transporterait du gaz naturel issu de la fracturation de l’Alberta et annulerait partiellement les efforts de réduction des gaz à effet de serre.

« C’est primordial pour nous de faire comprendre au gouvernement de François Legault que des projets polluants comme GNL Québec, on n’en veut pas. Il y a énormément de mobilisations pour dénoncer ce projet. On a un beau potentiel pour un avenir durable au Québec, alors pourquoi on continuerait à rester dans cette perspective extractiviste? Pourquoi on continuerait à mettre en danger notre société et notre patrimoine naturel? »

- Camille Giguère, participante à l’action de Drummondville