Bénéfice pour la Maison des arts de Drummondville malgré la pandémie

Frappée de plein fouet par la crise de la COVID-19, la Maison des arts Desjardins de Drummondville a pu garder la tête hors de l'eau grâce aux subventions.

La MDA a dû fermer ses portes pendant 8 mois. Le tout représente 84 représentations reportées et 92 représentations annulées.

" Il est vrai de dire que l'année 2020 nous aura brusquement sortis de notre cadre habituel et amenés à revoir totalement nos façons de faire, de penser, d'agir et ce, très rapidement et dans un contexte complètement nouveau et parfois déstabilisant. Tous les secteurs de la Corporation, sans exception, ont vécu ce chambardement majeur qui a demandé une capacité d'adaptation hors du commun. Ce qui ressort de cette année exceptionnelle, c'est définitivement l'aptitude de l'équipe de se relever, mais surtout, sa volonté indéniable de préserver le lien, fragilisé, avec les publics, les producteurs, les agents, les artistes et les organismes culturels. Sur tous ces plans, nous pouvons définitivement dire mission accomplie." Maison des Arts Desjardins Drummondville - Marie-Pier Simoneau directrice générale et artistique de la Maison des arts Desjardins de Drummondville

BÉNÉFICE MALGRÉ LA PANDÉMIE

Malgré cette année difficile, l'organisation affiche un bénéfice net de 330 808$ et un chiffre d'affaires d'un peu plus de 2,9 millions $. En comparaison, le bénéfice net de la Maison des arts était de 504 680 en 2019 alors que le chiffre d'affaires était d'un peu plus de 6,1 millions $.

Le montant du bénéfice net est directement lié aux subventions octroyées à la Maison des Arts Desjardins de Drummondville par diverses instances.

Par exemple, la MDA s'est qualifiée pour la subvention salariale d'urgence du Canada pour un montant de 424 830$, pour le fonds d'urgence de Patrimoine canadien pour 11 000$, une aide de plus de 515 000$ du Conseil des arts et des lettres du Québec et le soutien habituel de la Ville de Drummondville.

BILAN DES REPRÉSENTATIONS

Au niveau des spectacles, la Maison des arts Desjardins a présenté 52 représentations entre janvier et décembre 2020, dont 9 représentations COVID à 250 personnes. Les représentations totalisent 20 518 billets vendus et 22 559 spectateurs incluant les billets de faveur.

Le taux d'occupation de la Maison des arts Desjardins était de près de 80% en 2020.