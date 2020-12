Bilan de l'opération antidrogue menée à Drummondville

La SQ dresse le bilan de l'opération antidrogue menée hier (jeudi) à Drummondville.

Quatre personnes ont été arrêtées lors de l'opération menée dans différentes résidences des rues Meunier, Hériot et Lindsay.

Les policiers ont mis la main sur une quinzaine de grammes de cocaïne, plus de 230 grammes de cannabis illicite ainsi que des produits dérivés (wax et haschich), 75 comprimés de méthamphétamine, plus de 2 900$ en argent, une arme à plomb et différents items servant au trafic de stupéfiants dont des cellulaires.

Les trois véhicules ont également été saisis en tant que bien infractionnel.

Les suspects arrêtés comparaîtront ultérieurement pour faire face à différentes accusations en matière de stupéfiants.