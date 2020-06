Bilan de session positif pour le député Martin Champoux

Le député Martin Champoux dresse un bilan positif de sa session parlementaire et du travail accompli dans Drummond.

La dernière session aura été tout un défi pour le député bloquiste et son équipe dans le contexte de la crise de la COVID-19.

Au niveau de la session parlementaire, Martin Champoux se réjouit des réalisations de son parti :

" Avant et pendant la crise, le Bloc a mené d'importantes batailles pour le Québec et nous avons eu un impact considérable dans plusieurs dossiers, que l'on pense à la protection accrue pour l'aluminium et la défense du secteur agroalimentaire québécois, l'adoption à l'unanimité d'une motion pour la bonification des prestations de maladie de l'assurance emploi, le soutien à la nation Wet'suwet'en, ou encore l'amélioration et l'élargissement des mesures d'aide en lien avec la pandémie. Nous avons été proactifs et nombre de nos propositions ont influencé positivement les actions du gouvernement, toujours dans l'intérêt de la population et du Québec. "