Bilan mitigé pour les terrasses en pleines rues au centre-ville

Le bilan du premier week-end des changements au centre-ville de Drummondville est mitigé selon les dires de plusieurs citoyens.

Drummondville devenait une des premières à permettre de consommer un repas et de l'alcool en pleines rues en ayant notamment barré partiellement les rues Heriot et Brock en plus d'ajouter des tables à la Place St-Frédéric.

Il y a eu une certaine affluence sous le regard de représentants de la Santé publique, présents afin d'éviter les attroupements de masse.

Parmi les visiteurs questionnés, certains ont aimé l'expérience, d'autres ont promis d'y aller une prochaine fois (la température n'était peut-être pas idéale pour ce type de sortie) alors que certains affirment être déçu de leur visite au centre-ville.

Des restaurateurs avaient décidé de ne pas offrir de menu durant ce premier week-end, mais pourraient se joindre au mouvement en fin de semaine prochaine.

La Ville de Drummondville fera une analyse de la situation afin de savoir si cette permission sera maintenue pour les prochains week-ends. Un bilan des organisateurs de ce premier week-end devrait être rendu public d'ici peu.

En collaboration avec Jennifer Gravel, journaliste Bell Média.