Bonification des ententes de développement culturel

Québec bonifie de plus de 111 000 $ les ententes de développement culturel au Centre-du-Québec.

Les sommes consacrées aux ententes de développement culturel s'élèvent ainsi à près de 368 000$ pour le Centre-du-Québec, une hausse de 43%. Les ententes de développement culturel visent à assurer la présence de la culture dans toutes les régions et dans le quotidien des citoyens.

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

" Cette bonification importante en culture signifie plus de fierté pour les Centricois et plus d'opportunités pour mettre en valeur la diversité dans la région. Votre gouvernement considère la culture comme un outil exceptionnel pour favoriser l'inclusion sociale, le développement durable, le dynamisme économique et l'occupation du territoire. Je suis fier que notre gouvernement investisse en culture pour améliorer concrètement la qualité de vie des citoyens du Centre-du-Québec. "