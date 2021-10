Bonis aux infirmières : réponse modeste en Mauricie/Centre-du-Québec

L’enthousiasme face aux primes aux infirmières annoncées par Québec semble modeste pour l’instant en Mauricie/Centre-du-Québec.

Le gouvernement Legault offre des bonis pour favoriser le retour des infirmières à la retraite ou au privé afin d’épauler le personnel en place. Les primes varient entre 12 000$ et 15 000$. L’objectif est de recruter plus de 4 000 infirmières et infirmiers à travers le Québec.

Selon le Journal de Québec, le CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec a mis sur pied une équipe de 34 personnes qui a contacté 1 204 ex-employés.

Jusqu’à maintenant, 31 personnes ont dit « oui » à un retour en santé. 63 autres personnes seraient en réflexion alors que le CIUSSS MCQ a reçu 542 refus. L’organisation est aussi dans l’attente d’une réponse de la part de plus de 560 ex-employés.