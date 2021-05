Bouffée d'air pour l'industrie du tourisme dans Drummond

L'industrie du tourisme aura besoin d'une bonne bouffée d'air frais pour 2021-2022.

Selon la Société de développement économique de Drummondville (SDED), 2020 aura été pénible pour le tourisme d'agrément, d'affaires et sportif.

Par exemple, l'an dernier, le tourisme d'affaires a généré un peu plus de 735 000$ alors que le montant de 2019 est de plus de 3,7M$. Même chose pour le tourisme sportif. Les évènements de 2020 ont généré un peu plus de 447 000$ alors que le chiffre de 2019 est de plus de 1,1M$.

Pour cet été, il faudra miser sur le tourisme local. D'ailleurs, une vingtaine de Passeport Attraits sont disponibles pour la MRC de Drummond.

Grâce à l'aide financière du ministère du Tourisme, les Passeports permettent aux attraits d'ici d'offrir des rabais importants aux visiteurs.

Yanick Gamelin est directeur de Tourisme et Grands Évènements à la Société de développement économique de Drummondville.

" On s'attend à ce que ce soit plus l'économie locale qui fasse tourner notre tourisme. Les gens des alentours qui vont aller butiner d'une ville à l'autre pour aller faire différentes activités. On pense qu'avec les passeports, ça va être très attrayant. En allant voir ce qu'il se fait ailleurs au Québec, on va être l'un des endroits où on offre le plus de passeports, le plus d'activités intéressantes à rabais cet été."

Tourisme et Grands Évènements



UN PLAN QUI DONNERA DE L'AIR

Le plan de déconfinement annoncé hier (mardi) par le gouvernement du Québec devrait permettre une certaine relance du tourisme.

La levée du couvre-feu le 28 mai est bien reçue tout comme l'ouverture des terrasses, le retour des rassemblements extérieurs avec des limites et la possibilité pour les festivals d'accueillir, fin juin, 2 500 spectateurs sous certaines conditions.