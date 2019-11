Boutique Plateforme ferme ses portes

La Boutique Plateforme de Drummondville doit fermer ses portes. Le commerce de vêtements pour elle et lui est situé dans le mail du boulevard René-Lévesque, tout juste à côté de Chaussures Pop.

La propriétaire, Diane Bousquet, en a fait l'annonce sur les réseaux sociaux dans les dernières heures :

"Un quart de siècle ou plus précisément 30 ans déjà se sont écoulés pour moi dans le domaine de la mode me faisant vibrer ma passion pour les vêtements. Modestement, fière de mon immense volonté de réussir et de ne jamais abandonner, j’ai mené mon entreprise à bon port, au meilleur de mes compétences.

Malgré tous les combats que je me devais d’affronter pour lutter contre les grands joueurs du détail, le web, les contextes économiques et le manque d’effectif (personnel restreint), tout ce tsunami d’influenceurs m’oblige à prendre de grandes décisions."