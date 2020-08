Brigades mobiles d'intervenants sociaux dans Drummond

Des équipes mobiles d'intervenants psychosociaux se déplaceront à travers le Centre-du-Québec et la Mauricie, dont le grand Drummond, dans les prochains jours.

Six duos sillonneront les parcs, les rives des cours d'eau, les lieux publics, les commerces et les centres-villes pour rencontrer des gens afin de faire du repérage et faciliter le premier contact directement avec la communauté.

Dave Fillion, directeur du programme santé mentale adulte et dépendance au CIUSSS-MCQ :

" En considérant les impacts psychosociaux anticipés de la pandémie, il apparaît nécessaire de faire un pas de plus et d'aller vers la communauté pour rejoindre une partie de la population qui ne se manifeste pas auprès de nos services courants pour obtenir le soutien et les services requis."

Le contexte actuel, l'isolement, la perte d'emploi et de revenus, la limitation des contacts sociaux, les tensions familiales et conjugales et la détérioration cognitive liée à l'isolement sont des facteurs de risque pour la dégradation du bien-être émotionnel des gens.

PRÉSENT DE JOUR, SOIR ET LE WEEK-END

Les équipes mobiles seront bien identifiées à l'aide d'un dossard blanc et seront présentes de jour, de soir et même les fins de semaine, à raison de 35 heures par semaine chacun. L'objectif premier des intervenants est d'écouter et de diriger la personne vers les bons services.