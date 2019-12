BUDGET 2020 : des nouveautés pour Drummondville

Drummondville adopte un budget de 127,5M$ pour 2020. Ce montant s'ajoute au budget d'investissement de 56M$ annoncé en octobre dernier pour 2020.​

D'entrée de jeu, le maire Alexandre Cusson, qui adoptait son dernier budget avant de se lancer dans la course à la chefferie du PLQ, affirme être fier du contenu de ce budget, mais aussi du travail des dernières années.

" La satisfaction de dire que j'ai eu le privilège en 2013 d'hériter d'une ville qui était en santé, une ville qui était bien gérée. Je suis en mesure de dire, en déposant le budget ce soir, on est toujours les meilleurs, les premiers de classe au niveau du coût des services municipaux, on est toujours les premiers de classe au niveau d’une taxation très compétitive. Après 7 budgets, on a maintenu cela et cela c'est grâce au travail de notre équipe et c'est grâce aussi aux élus(es) qui y ont cru depuis le début, alors oui, je suis très satisfait."

LÉGÈRE HAUSSE DU COMPTE DE TAXES

Drummondville conserve un taux de taxation parmi les plus bas au Québec à 0,815 cent du 100$ d'évaluation. Il s'agit d'une hausse de 1,2% + 2 sous par rapport à l'année précédente. Drummondville adopte aussi un gel de la tarification des services de collecte des matières résiduelles, des égouts, de l'assainissement et de la vidange des fosses septiques.

La charge fiscale des gens de Drummondville est près de 30% inférieure à celle de citoyens de villes québécoises comparables. Il en coûte, en moyenne, 631$ par année de moins en taxes et tarifications à Drummondville qu'ailleurs au Québec.

Ville de Drummondville

Ville de Drummondville

UNE RÉSERVE POUR LE RÉSEAU ROUTIER

Parmi les nouveautés, il y a la création d'une réserve financière dédiée au réseau routier, à la mobilité et aux transports au montant de 2M$. Cette réserve financière est financée à même le compte de taxes à raison de 0.02$ par tranche de 100$ d'évaluation résidentielle et de 0.044$ pour le non résidentiel.

Le maire de Drummondville, Alexandre Cusson " En plus de l'augmentation annoncée dans le plan triennal d'immobilisation, on annonce aussi une nouvelle équipe, de cinq cols-bleus, qui va être mise à profit pour l'entretien des chaussées pavées et le bouche fissures. L'idée étant de procéder toujours plus rapidement quand ces situations se présentent. [...] C'est un coût annuel supplémentaire pour la ville d'environ 360 000$ [...].

DU NOUVEAU POUR LE TRANSPORT EN COMMUN

Drummondville va aussi de l'avant avec un projet pilote de 35 mois au cours duquel elle mettra en place des solutions de desserte de son système de transport en commun dans le parc industriel. Le service sera en place pour septembre 2020. La desserte du parc industriel par le transport en commun était une demande des entreprises et des travailleurs/travailleuses. Drummondville bonifie aussi son offre de services en ajoutant à son calendrier de desserte 7 jours fériés pour 2020, et ce, dès avril.

INCENDIE : DE L'AIDE POUR PRÉVENIR LES DRAMES

Par ailleurs, Drummondville met en place un programme d'aide pour la mise aux normes en service incendie de 150 000$. Le programme s'adresse aux propriétaires d'immeubles résidentiels multilogements. Les sommes peuvent soutenir des projets pour ajouter des issus de secours, l'ajout d'un escalier d'urgence, l'ajout de porte coupe-feu...etc. Le programme a été mis en place notamment pour éviter des drames comme celui de l'incendie d'un immeuble à logement de la rue des Merisiers en 2015 à Drummondville qui a fait 3 morts.

Alexandre Cusson, maire de Drummondville " Tu vois que tout va bien et tout d'un coup tu vois un peu de fumée au bout et en 10 secondes tu ne vois plus rien. C'est très touchant. C'est pour cela qu'on a dit non, il n'est pas question que l'on recule sur les exigences, pas question qu'on recule sur la sécurité de nos citoyens, mais on va aider ces gens-là qui, de bonne foi, on peut-être bâti dans les années 60, 70 avec un code du bâtiment, qu'ils ont respecté, puis les codes ont changés...[...]"

Ville de Drummondville



FAITS SAILLANTS BUDGET 2020