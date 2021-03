Budget 2021-2022 : de bonnes mesures pour l'éducation

Le directeur général du Centre de services scolaires des Chênes salue plusieurs annonces du plan budgétaire de Québec.

Lucien Maltais se réjouit de voir que plusieurs recommandations du réseau de l'éducation ont été considérées par le gouvernement Legault.

Gracieuseté - CSDC « Personnellement, je me réjouis que le gouvernement partage ce constat : le réseau public de l’éducation doit faire partie intégrante de la stratégie post-pandémie. »

Il cite en exemple les investissements pour la persévérance et la réussite scolaire des élèves, notamment en matière de tutorat. Le tutorat a d'ailleurs été une mesure phare du CSS des Chênes dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. Depuis le début de l'année scolaire, 143 membres du personnel ont offert des services de tutorat auprès de plus de 2 400 élèves du primaire et du secondaire afin de les soutenir dans leur apprentissage.

« Cette mesure est clairement un atout positif pour nos élèves. Je crois humblement que, dans nos milieux, nous avons opté pour une bonne fréquence et une bonne intensité. Selon les commentaires que nous recevons, les parents concernés en sont reconnaissants. »

iStock.com/dolgachov



D'AUTRES MESURES INTÉRESSSANTES

Par ailleurs, Lucien Maltais salue aussi les investissements dans le maintien d'actifs et l'entretien des bâtiments scolaires ainsi que les mesures prises par le gouvernement du Québec pour la valorisation et la rétention du personnel afin de lutter contre la pénurie de main-d'oeuvre.